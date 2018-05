Fünf Mannschaften schon fix im WM-Viertelfinale .

Titelverteidiger Schweden, Olympiasieger Russland, Tschechien, Finnland und die USA haben sich am Sonntag für das Viertelfinale der Eishockey-WM in Dänemark qualifiziert. Die Schweden setzten sich in Kopenhagen gegen die Schweiz mit 5:3 durch und gewannen auch ihr sechstes Spiel. Die USA fertigten Norwegen 9:3 ab, Finnland unterlag Deutschland 2:3 n.V.