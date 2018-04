ÖEHV-Team mit letzten WM-Tests vor heimischer Kulisse .

Österreichs Eishockey-Nationalteam bestreitet in dieser Woche die letzten zwei WM-Testspiele auf heimischem Eis. Die ÖEHV-Auswahl empfängt in Wien-Kagran am Mittwoch (17.45 Uhr) Kasachstan und am Donnerstag (19.15/jeweils live ORF Sport+) Slowenien. Teamchef Roger Bader hat erstmals einen Großteil der WM-Kandidaten zur Verfügung.