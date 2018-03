Philadelphia siegte ohne Raffl im NHL-Play-off-Rennen .

Die Philadelphia Flyers haben am Mittwoch in der National Hockey League (NHL) ohne den rekonvaleszenten Kärntner Michael Raffl einen wichtigen Schritt in Richtung Play-off-Teilnahme gemacht. Das Team aus Pennsylvania setzte sich bei den Colorado Avalanche mit 2:1 durch und verbesserte sich in der Metropolitan Division vorerst auf Rang drei, der fix zur Play-off-Teilnahme berechtigt.