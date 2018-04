Raffl und die Flyers mit Debakel zum Play-off-Start .

Michael Raffl und die Philadelphia Flyers haben zum Play-off-Start der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL ein Debakel einstecken müssen. Die Flyers verloren am Mittwoch bei Titelverteidiger Pittsburgh Penguins mit 0:7. Das zweite Spiel der "best of seven"-Serie steigt am Freitag wieder in Pittsburgh.