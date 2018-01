Vanek-Assist bei NHL-Heimsieg der Vancouver Canucks .

Österreichs Eishockey-Star Thomas Vanek hat am Dienstag in der National Hockey League (NHL) einen Assist zum Sieg der Vancouver Canucks beigetragen. Der 34-Jährige bereitete beim 4:3 nach Verlängerung gegen Colorado Avalanche in der 7. Minute das 1:0 durch Bo Horvat vor.