Vanek erzielte die ersten zwei Treffer für Columbus .

Thomas Vanek hat in seinem fünften Spiel für die Columbus Blue Jackets in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL am Donnerstag nicht nur einen Sieg gefeiert, sondern auch seine ersten beiden Treffer erzielt. Vanek traf beim 5:4-Sieg bei Colorado Avalanche in Denver im zweiten Drittel zwei Mal, und zwar zum 2:2-Ausgleich und zum 4:2.