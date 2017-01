Vanek-Goldtor bei 1:0-Sieg von Detroit über Montreal .

Thomas Vanek hat seine Detroit Red Wings am Montag in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga (NHL) zu einem 1:0-Heimsieg über die Montreal Canadiens geschossen. Der Steirer, der es auf 13:34 Minuten Eiszeit brachte, erzielte in der 39. Minute das entscheidende Tor und hält mittlerweile bei zwölf Saisontreffern.