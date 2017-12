Vanek-Team Vancouver rang in NHL Toronto nieder .

Die Vancouver Canucks haben am Samstag in der NHL ihren zweiten Sieg in Serie eingefahren. Das Team von Österreichs Eishockey-Star Thomas Vanek setzte sich zu Hause gegen die Toronto Maple Leafs mit 2:1 (2:0,0:0,0:1) durch und liegt in der Western Conference vorerst auf einem Play-off-Rang. Vanek stand beim einzigen Gegentreffer auf dem Eis und gab einen Torschuss ab.