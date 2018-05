Das Team aus Nevada gewann am Montag auswärts mit 4:3 nach Verlängerung, den entscheidenden Treffer erzielte der Schwede William Karlsson mit einem perfekten Handgelenkschuss ins Lattenkreuz.

Vegas liegt in der "best-of-seven"-Serie 2:1 voran. Spiel vier findet Mittwoch (Ortszeit) wieder in San Jose statt.

In der Eastern Conference glich Tampa Bay Lightning mit einem 4:2 gegen die Boston Bruins in der Serie zum 1:1 aus. Weiter geht es Mittwoch in Boston.

Play-off-Ergebnisse National Hockey League (NHL) vom Montag (best of seven) - Conference-Semifinali:

Western Conference: San Jose Sharks - Vegas Golden Knights 3:4 n.V. Stand in Serie 1:2.

Eastern Conference: Tampa Bay Lightning - Boston Bruins 4:2. Stand in Serie 1:1.