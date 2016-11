Vienna Capitals nach 3:2 beim VSV EBEL-Tabellenführer .

Die Vienna Capitals haben sich am Donnerstag an die Tabellenspitze der Erste Bank Eishockey-Liga (EBEL) gesetzt. Beim Villacher SV feierte die Truppe von Serge Aubin einen 3:2 (1:1,0:1,2:0)-Erfolg und liegt nun einen Punkt vor den Linzer Black Wings. Dabei brauchten die Wiener aber zwei Drittel, um so richtig ins Spiel zu finden.