Der Favorit fertigte Weißrussland in Gruppe B in Paris mit 6:1 ab. Auch gegen Kanada hatten die Tschechen stark gespielt, gegen Weißrussland, das nur sieben Torschüsse zustande brachte, waren sie aber im Angriff auch effektiv.

Die Slowakei rettete sich in der Gruppe A in Köln gegen Italien dank eines Treffers von Libor Hudacek 64 Sekunden vor dem Ende zum 2:2 in die Verlängerung. Dort verhinderte Peter Ceresnak (63.) mit dem Tor zum 3:2 einen Überraschungssieg der Azzurri.

Lettland ist in der Vorrundengruppe A mit einem 3:0 gegen Dänemark gestartet. Die Letten machten in Köln vor 13.453 Zuschauern den Sieg im Schlussdrittel in Überzahl perfekt. Miks Indrasis von Dinamo Riga schoss zwei Tore.

In Paris verspielte die Schweiz parallel dazu gegen Aufsteiger Slowenien noch eine 4:0-Führung, gewann aber nach Penaltyschießen noch mit 5:4. Mit vier Toren im ersten Drittel sahen die Eidgenossen schon wie die klaren Sieger aus. Doch der Außenseiter kämpfte sich noch einmal zurück und glich mit zwei Überzahltreffern binnen 80 Sekunden fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit noch aus. In der Verlängerung fiel kein Tor, den entscheidenden Penalty verwertete Damien Brunner und sicherte der Schweiz damit zumindest noch zwei Punkte.