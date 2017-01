"In den letzten acht, neun Spielen haben Nielsen und ich sehr gut harmoniert", sagte Vanek. Frans Nielsen bereitete den Führungstreffer der Gäste mustergültig vor. Bei Vaneks zweitem Treffer leistete der neu in die Linie gekommene 2:0-Torschütze Andreas Athanasiou die Vorarbeit. "Athanasiou hat einen guten Job gemacht. Seine Geschwindigkeit bringt ein neues Element in unsere Linie. Er hat den Unterschied ausgemacht", lobte Vanek seinen Kollegen. Für den Schlusspunkt im dritten Abschnitt sorgte Anthony Mantha. Erfolgsgarant war zudem Goalie Jared Coreau mit 34 gehaltenen Schüssen.

Vanek wurde für seine Leistung zum drittbesten Spieler der Partie gewählt. Seinen ersten Doppelpack hatte er in der Auftaktrunde bei der 4:6-Niederlage bei Tampa Bay Lightning am 13. Oktober 2016 erzielt. Mit neun Treffern ist er die Nummer drei in seinem Team hinter Dylan Larkin (11) und Mantha (10).

Detroit kehrte nach zwei Niederlagen hintereinander auf die Siegerstraße zurück, machte das jüngste 0:2 bei den Anaheim Ducks am Mittwoch vergessen. "Wir haben gewusst, dass die Leistung gestern nicht gut genug war. Wir haben uns vorgenommen, den Puck mehr Richtung Tor zu bringen und mehr Spieler Richtung Tor zu bringen. Für den größten Teil des Spiels ist das gut gelungen", resümierte Vanek gegenüber "The Detroit News".

Für die Columbus Blue Jackets endete bei den Washington Capitals die Siegesserie mit einem deutlichen 0:5. Nach 16 Erfolgen en suite schrammte das Team von Trainer John Tortorella knapp am NHL-Rekord der Pittsburgh Penguins vorbei, die von März bis April 1993 insgesamt 17 Siege nacheinander feierten. "Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Sie bekommen jetzt einen Tag frei und dann werden wir es nochmals versuchen", sagte Tortorella.

Daniel Winnik (6.), John Carlson (12.), Nate Schmidt (28.), Andre Burakowski (37.) und Justin Williams (46.) waren für das Team aus der US-Hauptstadt erfolgreich und fixierten damit die erste Niederlage der Blue Jackets seit 26. November.

NHL-Ergebnisse vom Donnerstag: Los Angeles Kings - Detroit Red Wings (mit Vanek/2 Tore) 0:4, San Jose Sharks - Minnesota Wild 4:5, Tampa Bay Lightning - Nashville Predators 1:6, Boston Bruins - Edmonton Oilers 3:4, Washington Capitals - Columbus Blue Jackets 5:0, St. Louis Blues - Carolina Hurricanes 2:4, Chicago Blackhawks - Buffalo Sabres 4:3 n.V.