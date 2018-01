Ziegler/Kiefer beendeten EM auf Rang sieben .

Die Olympia-Teilnehmer Miriam Ziegler und Severin Kiefer haben bei der Eiskunstlauf-EM in Moskau im Paarlauf Rang sieben erreicht. Das Duo war schon nach dem Kurzprogramm auf Rang sieben gelegen und behauptete diesen Platz am Donnerstag in der Kür.