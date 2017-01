Die Paarläufer waren 2015 Achte und im Vorjahr Neunte, auch diesmal sind sie Österreichs größte Hoffnungsträger. Weitere ÖEKV-Teilnehmer sind Kerstin Frank und Mario-Rafael Ionian in den Einzelbewerben.

Erstmals seit Jahren ist kein österreichisches Tanzpaar bei kontinentalen Meisterschaften dabei. Barbora Silna und Juri Kurakin hatten am Ende vergangener Saison bei den Weltmeisterschaften in Boston für die einzige rot-weiß-rote Finalteilnahme gesorgt, Silna entschied sich aber im Sommer aufgrund von langwierigen Rückenproblemen zum Rücktritt. Die 28-Jährige arbeitet nun als Trainerin in Wien.

"Unsere Elemente sitzen gut"

Ziegler/Kiefer müssen am Mittwoch (18.45 Uhr) im Kurzprogramm unter 18 Paaren zwei hinter sich lassen, um am Donnerstag (19.00) in der Kür dabei zu sein. Die unmittelbare Vorbereitung auf das Großereignis verlief allerdings zu Jahresbeginn wegen Krankheiten beider nicht optimal, erst seit Anfang vergangener Woche trainieren sie wieder voll. "Unsere Elemente sitzen aber trotz der schwierigen Umstände gut", sagte Kiefer.

Die Top-Ten bei der EM blieben freilich das Ziel, dafür müssen sie ihr aktuelles Programm mit Dreifach-Twist, Dreifach-Lutz nebeneinander und Dreifach-Wurfflip gut durchbringen. Saison-Hauptziel seien jedoch die Weltmeisterschaften im März in Helsinki, wenn es um Olympia-Quotenplätze gehen wird. Kiefer: "Wir sind zuversichtlich, diese wichtige Hürde auf dem Weg nach Pyeongchang schon dort nehmen zu können."

Frank hat in fünf Versuchen Rang zwölf von Zagreb 2012 als bestes EM-Ergebnis. Im Vorjahr in Bratislava wurde sie 22. Die 28-jährige Wienerin tritt in Tschechien am Mittwoch (11.00) gegen 33 Damen an, um die Kür der Top 24 (Freitag, 18.00) zu erreichen. Für Ionian ist es die zweite EM-Teilnahme, die Herren-Konkurrenz startet erst am Freitag (11.15). Von 38 Aktiven schaffen es auch hier die Top 24 in die Kür (Samstag, 17.50).

Ionian trainiert seit vergangenem Jahr wie Ziegler/Kiefer in Berlin, zugunsten des Sports hat er sein Studium etwas zurückgeschraubt. Seit zwei Monaten beeinträchtigt allerdings eine Entzündung im linken Fuß das Training des Vorarlbergers. Trotzdem hofft er auf ein ähnliches Abschneiden wie 2016 mit EM-Rang 22. "Meine Saison wird aber schon Mitte Februar zu Ende sein, um den Fuß ausheilen zu lassen", meinte der 26-Jährige.

Zwei der vier Titelverteidiger sind nicht am Start, die Russen Tatjana Wolossoschar/Maxim Trankow und Weltmeister Javier Fernandez haben nicht genannt. Der Spanier hat zuletzt vier EM-Titel in Folge geholt. Die 17-jährige russische Weltmeisterin Jewgenia Medwedewa schickt sich aber an, ihre Dominanz fortzusetzen. Gleiches gilt für die französischen Eistänzer Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron, ebenso aktuelle Europa- und Weltmeister.

EM-Programm Ostrava - Mittwoch: Kurzprogramm Damen (11.00 Uhr), Kurzprogramm der Paare (18.45); Donnerstag: Kurztanz Eistanz (12.00), Kür der Paare (19.00); Freitag: Kurzprogramm Herren (11.15), Kür der Damen (18.00); Samstag: Eistanz-Kür (13.00), Kür der Herren (17.50); Sonntag: Schaulaufen (14.30)