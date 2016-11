Das Duo der Eisunion Salzburg erhielt am Freitag für seine Darbietung 52,06 Punkte. Spitzenreiter waren die Deutschen Bruno Massot/Aljona Savchenko mit 77,55.

Das Antreten in Paris und zwei Wochen später in Sapporo bildet für die Stooberin Ziegler und Kiefer den Auftakt zur internationalen Saison. Deren Höhepunkt sind die Weltmeisterschaften Ende März/Anfang April in Helsinki, wo ein Großteil der Olympia-Startplätze für Pyeongchang 2018 vergeben wird.