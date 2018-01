Noch vergangene Woche hatte die 22-jährige Tirolerin wegen einer Influenza mit fast 40 Grad Fieber das Bett hüten müssen, wurde aber rechtzeitig gesund, um den Flug nach Südkorea planmäßig antreten zu können.

"Es geht mir wieder recht gut", beruhigte Herzog am Mittwoch im Gespräch mit der APA. Ihre behandelnde Ärztin war übrigens Eva Vadlau, die Mutter von Österreichs Topseglerin Lara Vadlau. "Sie war bei uns und hat mich mit Medikamenten versorgt. So habe ich das recht schnell überstanden. Ich bin seit zwei Tagen fieberfrei und heute schon wieder kurz am Rad gesessen", erklärte die Topsprinterin.