Alle verfügbaren Rettungskräfte seien in der Stadt in Mittelengland im Einsatz, hieß es, ohne dass zunächst weitere Details bekannt wurden. Die Bürger wurden aufgefordert, das betreffende Gebiet zu meiden.

Ein Feuerwehrmann in der Einsatzzentrale in Leicester sagte, man sei angefordert worden, nachdem es Berichte über eine schwere Explosion und einen Gebäudeeinsturz gegeben habe. Örtliche Medien berichteten unter Verweis auf Augenzeugen, es habe einen lauten Knall gegeben, der an eine Explosion erinnert habe. Auf einem auf Twitter geposteten Video scheint ein Feuer in einem Gebäude in der Wohnstraße ausgebrochen zu sein.

Die Zeitung "The Telegraph" berichtete auf ihrer Homepage von unbestätigten Berichten in Sozialen Medien, dass es um circa 7.10 Uhr Ortszeit zu einer "massiven Explosion" bei einem polnischen Geschäft in der Hinckley Road in Leicester gekommen sei. Gepostete Bilder und Videos zeigten Flammen, die aus einem Gebäude schlagen.

Alle Arten von Rettungskräften seien im Einsatz, hieß es unter Berufung auf einen Tweet der Stadtpolizei. "Die Carlisle Street und ein Teil der Hinckley Road sind gesperrt. Bitte bleiben sie der Gegend fern", twitterte die Polizei demnach.