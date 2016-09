Inzwischen hätten 60 Länder die Vereinbarung vom Dezember ratifiziert, erklärte UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon am Mittwoch. Zusammen seien sie für 47,5 Prozent des weltweiten Kohlendioxid-Ausstoßes verantwortlich.

Damit das Abkommen in Kraft treten kann, müssen mindestens 55 Staaten zustimmen, die mindestens 55 Prozent der Emissionen produzieren. Bis zum Ende seiner zweiten Amtszeit am 31. Dezember werde auch die zweite Bedingung erfüllt sein, erklärte Ban. "Was einst unmöglich schien, ist jetzt unvermeidlich", erklärte er.

Der Pariser Vertrag soll die Erderwärmung auf unter zwei Grad begrenzen und auf lange Sicht den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen einläuten. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger, dem 1997 geschlossenen Kyoto-Protokoll, ist das Abkommen nicht bindend: Es bleibt jeder Nation selbst überlassen, ihre Zusagen einzuhalten. Anfang September waren auch die beiden größten CO2-Produzenten, China und die USA, dem Pakt beigetreten. Zusammen sind sie für 40 Prozent des Ausstoßes verantwortlich.