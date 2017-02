In vier Bundesländern durchsuchten 122 Beamte neun Häuser und verhafteten einen Verdächtigen, wie die Bundespolizei in Potsdam mitteilte. Die durchsuchten Immobilien befanden sich demnach in Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und Berlin.

An der Aktion gegen mehrere kriminelle Schleusernetzwerke in Europa beteiligten sich demnach auch Ungarn, Österreich, Rumänien und Bulgarien. Bei uns hätten sich Wien und Kärnten beteiligt, sagte Vincenz Kriegs-Au, Sprecher des Bundeskriminalamtes.

Weitere Angaben könne er noch nicht machen, "die Ermittlungen laufen noch". "Unser Ziel ist es, die menschenunwürdig international operierenden Schleuserbanden entlang der Balkanroute ausfindig zu machen und ihnen ihr schmutziges Handwerk zu legen", erklärte der Präsident des deutschen Bundespolizeipräsidiums, Dieter Romann.