Erster Team-Weltcupsieg für Polen - Österreicher Dritte .

Polen hat am Samstag in Klingenthal den ersten Weltcupsieg in einem Teambewerb der Skispringer gefeiert. Gleich in der ersten Saisonkonkurrenz klappte es für die Mannschaft des neuen Tiroler Cheftrainers Stefan Horngacher. Der Erfolg fiel mit 41,5 Punkten Vorsprung auf Deutschland souverän aus. Das ÖSV-Quartett landete an dritter Stelle.