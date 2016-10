Der Vertrag tritt in Kraft, sobald 55 Staaten ratifiziert haben, die für 55 Prozent der weltweiten Treibhausgase verantwortlich sind. Bisher haben 62 Staaten den Vertrag ratifiziert, die für 52 Prozent der Emissionen verantwortlich sind. Die EU-Ratifizierung setzt damit das Inkrafttreten in Gang. Bei der Abstimmung in Straßburg waren auch UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon und die französische Umweltministerin Segolene Royal als Gastgeberin der Pariser Konferenz anwesend.