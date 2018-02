Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Der achtfache deutsche Meister und Champions-League-Sieger 1997 wird vom Wiener Peter Stöger trainiert und eliminierte in der Runde der letzten 32 Atalanta Bergamo. Spieltermine sind der 8. und 15. März, wobei das Rückspiel in Salzburg stattfindet.