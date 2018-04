Salzburg will gegen Lazio am Aufstieg "schnuppern" .

Nach zwei Pflichtspielpleiten in Folge stehen Salzburg-Coach Marco Rose und sein bisher so erfolgreiches Team vor einer völlig neuen Situation. Am Donnerstag soll sich das Glück aber wieder zugunsten der "Bullen" wenden, die im Europa-League-Viertelfinale daheim ein 2:4 gegen Lazio aufholen müssen. Rose will "noch einmal am Aufstieg schnuppern", statistisch gesehen eine Herkulesaufgabe.