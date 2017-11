Novotna mit 49 Jahren gestorben .

Die frühere Wimbledonsiegerin Jana Novotna ist tot. Die ehemalige tschechische Tennisspielerin starb im Alter von 49 Jahren nach einer Krebserkrankung. Das teilte die Spielerinnenorganisation WTA am Montag mit. Novotna sei am Sonntag in ihrer Heimat Tschechien im Beisein ihrer Familie gestorben.