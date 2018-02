Am Freitag hätte eine von seinen Rechtsvertretern Nikolaus Rast und Susanne Kurtev eingebrachte Klage vom Landesgericht für Zivilrechtssachen behandelt werden sollen. Der gebürtige Gambier befindet sich jedoch in stationärer Behandlung.

Wie Rast am Donnerstagnachmittag der APA mitteilte, wurde der 44-Jährige von einem Wiener Krankenhaus aufgenommen. Er soll sich auf einer psychiatrischen Abteilung befinden. "Er leidet an Angstzuständen. Die bevorstehende neuerliche Konfrontation mit seinen Peinigern hat ihm derart zugesetzt, dass er sich in ein Spital begeben musste", stellte sein Rechtsbeistand fest. Der in dem Amtshaftungsverfahren vorgesehene Verhandlungstermin wurde kurzfristig abberaumt.