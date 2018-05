Liste Pilz mit "Hilfspaket" für Familienbonus .

Die Liste Pilz will bei den Plenartagen am Mittwoch und Donnerstag Druck in Sachen Familienpolitik machen. Man habe ein "Hilfspaket" für den von der Regierung geplanten "Familienbonus" geschnürt, um diesen "verunfallten Patienten aus der sozialpolitischen Intensivstation" herauszuholen, sagte Sozial- und Familiensprecherin Daniela Holzinger bei einer Pressekonferenz am Dienstag.