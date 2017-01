Razzia: Verdächtige planten offenbar Gottesstaat .

Die bei einer Anti-Terror-Razzia in Graz und Wien 14 Festgenommenen hatten offenbar den Plan, in Österreich einen Gottesstaat aufzubauen. Deshalb wird sowohl wegen Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung, als auch wegen Zugehörigkeit zu einer staatsfeindlichen Verbindung ermittelt, sagte Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek in einer Pressekonferenz mit Innenminister Wolfgang Sobotka.