Verletzter Biber in Wien-Döbling gerettet .

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist am Samstagvormittag die Wiener Berufsfeuerwehr ausgerückt: Ein Passant hatte gegen 10.00 Uhr in einem Grünbereich in der Relegasse, Höhe Schemmerlbrücke, in Döbling einen verletzten Biber entdeckt und Alarm geschlagen.