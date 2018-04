EU-Finanzminister glauben nicht an rasche Digitalsteuer .

Die rasche Einführung einer Digitalsteuer dürfte in weite Ferne rücken, wenn sie überhaupt kommt. EU-Währungskommissar Pierre Moscovici hat nach dem informellen Finanzministerrat am Samstag in Sofia zwar auf eine rasche Umsetzung gedrängt, glaubt aber selber nicht daran, dass dies bald passiert. Jedenfalls solle ein Schicksal wie bei der Finanztransaktionssteuer vermieden werden.