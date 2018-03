Der Pensionist wollte gegen 8.30 Uhr im Ortsteil Voglhub gemeinsam mit seinem 48-jährigen Sohn eine Buche fällen. Beim Anschneiden splitterte allerdings der Stamm, weshalb der Baum nicht in die geplante Richtung fiel, teilte die Landespolizeidirektion mit. Die Buche traf genau den 83-Jährigen. Der Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb. Der Sohn alarmierte die Hilfskräfte, die den Pensionisten aber nicht mehr retten konnten.