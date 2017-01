Die rund 200 Mitarbeiter seien am Freitag in der Teamfabrik im englischen Banbury über die Zahlungsunfähigkeit des Rennstalls informiert worden. Eine Manor-Sprecherin war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Manor hatte 2015 den Startplatz des insolventen Marussia-Teams übernommen. Zuletzt scheiterten Versuche von Manor-Teambesitzer Stephen Fitzpatrick, Investoren für den finanzmaroden Rennstall zu finden. In der vergangenen Saison holte Pascal Wehrlein für Manor den einzigen Punkt.