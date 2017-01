Frühsommerliche Hitzeperioden in Mitteleuropa, aber anhaltende Kälte im Winter haben häufig ihre Ursache in einem Hoch, das in der Atmosphäre festhängt und die Weiterbewegung der Druckfelder behindert. Dabei handelt es sich um eine Wetterlage, die als "Blocking" bezeichnet wird. Forscher der Universität Graz haben die Entwicklung von Blocking-Wetterlagen speziell im Frühling untersucht.

Bleibt ein stark ausgeprägtes Hochdruckgebiet über einer Region hängen, sprechen Meteorologen von Blocking, schilderte Andrea Steiner vom Wegener Center für Klima und Globalen Wandel gegenüber der APA. Um das stationäre Hochdruckgebiet in der Atmosphäre entsteht eine Drehbewegung im Uhrzeigersinn, die beständig polare Luft in Richtung Süden transportiert. Diese unterbricht die typische Westströmung vom Nordatlantik, die sonst wetterbestimmend in Zentral- und Südeuropa ist: Die Tiefs, die in der Regel aus Westen kommen, werden um dieses Hoch herumgelenkt. Sie ziehen dann an der Nord- oder Südseite des Hochs entlang. Hat sich diese Wetterlage erst einmal eingestellt, kann man davon ausgehen, dass sie einige Tage, unter Umständen sogar mehrere Wochen anhält.

Forscher des Grazer Wegener Centers haben blocking-relevante Klimadaten der vergangenen 35 Jahre und Daten zu den Temperaturverläufen zwischen 1979 und 2014 in Europa miteinander verglichen. Es zeigte sich, dass Blocking im Winter und beginnendem Frühjahr sehr häufig zu Kältewellen führt: Etwa auch zuletzt Ende April 2016, als die Frostnächte und Nassschnee vor allem in der Steiermark , dem Burgenland und Niederösterreich große Schäden an Obst- und Gemüsekulturen hinterließ. Eine Zunahme des Phänomens in den vergangenen dreieinhalb Jahrzehnten wurde nicht festgestellt.

"Im Kontext der langfristigen Erwärmung treibt die Vegetation jedoch früher aus. Der auf Blocking-Wetterlagen zurückzuführende Frost kann dann große Schäden in der Landwirtschaft anrichten", verwies Steiner. Ein Problem, dass sich in Zukunft verschärfen könnte.

Die Forscher haben in ihren Analysen der Daten des Europäischen Wetterdatensatzes (E-OBS) und von ERA-Interim-Datensätze für bodennahe Lufttemperaturen einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Entstehungsgebiet der Hochdruckzone und der Region, in der es zu einer Kältewelle kommt, erkannt: Blocking westlich der britischen Inseln führe vor allem zu einem Einströmen von polarer Luft nach Südeuropa, "hängt das Hoch über Skandinavien, kann es zwar ebenfalls weiter südlich kalt werden, wesentlich stärker ist jedoch der Effekt steigender Temperaturen vor Ort", hielt Lukas Brunner, der die jüngsten Forschungsergebnisse als Erstautor im "Journal of Climate" veröffentlicht hat, fest.

Die Grazer Forscher versuchen auch selbst mit GPS-Signalen Blocking-Wetterlagen zu beobachten. "Aus der Ablenkung der GPS-Signale und der daraus berechneten Druckverteilung ist es möglich, das Phänomen im Detail zu analysieren", schilderte Steiner. Insgesamt gehe es darum, Blocking besser zu verstehen, um Klimaphänomene in Zukunft genauer zu untersuchen und Wetterextreme besser vorhersagen zu können.

( S E R V I C E - L. Brunner, G. C. Hegerl, A. Steiner et al.: "Connecting Atmospheric Blocking to European Temperature Extremes in Spring", Journal of Climate, DOI: 10.1175/JCLI-D-16-0518.1, http://journals.ametsoc.org/doi/full/10.1175/JCLI-D-16-0518.1)