Die Partei habe am Sonntag "Geschichte geschrieben", meinte der FPÖ-Obmann in seinem Eintrag. "Heute, naja, heute geht der eine oder andere von uns vielleicht mit einer Sonnenbrille einkaufen, aber morgen arbeiten wir noch härter weiter, für unser Österreich und unsere Kinder", so der Parteichef.

In seinem Eintrag lobte Strache auch die Disziplin der blauen Parteigänger: "Kein Freiheitlicher sammelt sich heute zu einer Demo, kein Stein wird geworfen, nichts brennt. Das nennt man Demokratie!" Der Bundesparteiobmann nahm damit offenbar auch Bezug auf eine Protestkundgebung der linken Antifa, die am Sonntagabend vor der Hofburg mittels Transparent gegen den hohen Zuspruch für Hofer protestierte. "46 Prozent: Es bleibt dabei: Österreich, du Nazi", lautete der Spruch auf dem Banner.