Razzien bei Lactalis wegen Salmonellen in Babymilch .

Die französische Polizei hat am Mittwoch laut Insider der Pariser Staatsanwaltschaft mehrere Standorte des Molkereikonzerns Lactalis durchsucht. Hintergrund ist der Rückruf von Babynahrung in 83 Ländern wegen der Gefahr einer Verunreinigung durch Salmonellen. Der Skandal hatte sich weiter zugespitzt, da trotz des Rückrufs Ware in die Verkaufsregale gelangt ist. Österreich war nicht betroffen.