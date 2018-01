In dem Haus in Estree-Blanche südöstlich der Hafenstadt Calais hielt sich eine Familie mit den Eltern und zwei Kindern im Alter von 16 und 22 Jahren auf. Der Brand brach in den frühen Morgenstunden aus. In dem Gebäude wurden später zwei Leichen gefunden, vermutlich die der beiden Kinder, wie die Präfektur berichtete. Die verletzten Eltern konnten sich hingegen in Sicherheit bringen.

Zwei Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr im Alter von 20 und 32 Jahren erlagen in der Früh ihren Verletzungen. Ein weiterer Feuerwehrmann erlitt Verbrennungen und wurde in einem Krankenhaus behandelt.