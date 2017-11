Barcelona gewinnt 3:0 gegen Leganes .

Der FC Barcelona liegt auch nach der zwölften Runde der spanischen Fußball-Meisterschaft souverän an der Tabellenspitze. Die Katalanen gewannen am Samstag auswärts gegen Leganes mit 3:0, halten damit bei elf Siegen und einem Remis und weisen vorerst sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Valencia auf, der am Sonntag bei Espanyol Barcelona antritt.