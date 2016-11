Arena hatte das Nationalteam bereits von 1998 bis 2006 betreut, wobei er 2002 in Japan und Südkorea mit einem Viertelfinaleinzug auf das bisher beste US-WM-Ergebnis kam. Arena ist mit 71 Siegen diesbezüglich Rekordhalter unter den US-Coaches.

Der fünffache Meister in der Major League Soccer (MLS) und zweifache Gold-Cup-Sieger (2002, 2005) übernimmt das Team in der entscheidenden Qualifikationsphase für die WM 2018 in Russland nach zwei Spielen punktlos. Die Top drei der Sechser-Gruppe lösen ein Fixticket, der Vierte hat noch im interkontinentalen Play-off eine Chance auf einen WM-Platz.

"Bruce war bei uns ganz oben auf der Liste", verdeutlichte Verbandspräsident Sunil Gulati, dass sein Wunschkandidaten zugesagt hatte. Zuletzt hatte Arena acht Jahre den MLS-Club Los Angeles Galaxy betreut.

Arena behält sich einige Veränderungen im Kader vor - radikale Schnitte plant der erfahrenen Trainer allerdings nicht. "Viele neue Spieler in der Auswahl erwarte ich nicht", sagte der Klinsmann-Nachfolger. "Ich glaube wirklich, dass wir individuell und positionell gute Spieler haben. Wir müssen sie nur dazu bringen, auch als Team zusammen zu arbeiten", forderte der neue Chefcoach.

Klinsmann war am Montag nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen nach fünf Jahren entlassen worden. Daheim gegen Mexiko hatte es ein 1:2, in Costa Rica ein 0:4 gegeben. Mit ihm musste sein österreichischer Co-Trainer Andreas Herzog gehen. Arena war als Aktiver Tormann, sein einziges Länderspiel hatte er 1973 bestritten.