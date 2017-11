Chelsea nach 4:0 bei Agdam im CL-Achtelfinale .

Chelsea hat sich am Mittwoch für das Achtelfinale der Fußball-Champions-League qualifiziert. Der englische Meister siegte in Baku gegen Qarabag Agdam mit 4:0 und ist damit in Gruppe C nicht mehr von den Aufstiegsplätzen zu verdrängen.