Die beiden Teams landeten am Freitag in Moskau bei der Auslosung in Pool B. Weitere Gegner dort sind der Iran und Marokko. Weltmeister Deutschland bekommt es in der Gruppe F mit Mexiko, Schweden und Südkorea zu tun.

Rekordchampion Brasilien (E) trifft auf die Schweiz, Costa Rica und Österreichs WM-Quali-Gegner Serbien. Nicht unzufrieden durfte Gastgeber Russland und Teamchef Stanislaw Tschertschessow sein. Mit Uruguay, Ägypten und Saudi-Arabien, Gegner im Eröffnungsspiel, wartet eine durchaus machbare Gruppe.