Düsseldorf steigt als Meister in Bundesliga auf .

Fortuna Düsseldorf kehrt als Meister in die deutsche Fußball-Bundesliga zurück. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel fing am Sonntag in der letzten Runde der 2. Liga den 1. FC Nürnberg noch von der Tabellenspitze ab, die Düsseldorfer drehten einen 0:2-Rückstand und gewannen noch mit 3:2.