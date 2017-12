Die Bayern hatten bisher keinen ausgewiesenen Mittelstürmer als Vertreter für Lewandowski im Kader. Wagners Wechsel hatte sich seit Wochen angekündigt. Der Angreifer hatte bereits in der Jugend für die Bayern gespielt, seine Familie lebt in der Nähe von München. In sieben Länderspielen für Deutschland hat Wagner bisher fünf Tore erzielt.

"Wir sind überzeugt, dass Sandro Wagner die Qualität unserer Mannschaft durch seine Klasse und seine Erfahrung weiter erhöhen wird", erklärte Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Wagner hat in seiner Karriere neben den Bayern (bis 2008) bereits für Duisburg, Werder Bremen, Kaiserslautern, Hertha BSC Berlin und Darmstadt gespielt. Für Hoffenheim kam er in den vergangenen eineinhalb Jahren in 50 Pflichtspielen auf 18 Tore.

Die Ablösesumme soll laut Medienangaben bei einem Sockelbetrag von zwölf Millionen Euro liegen, könnte sich aber noch erhöhen. Wagners Vertrag in Hoffenheim wäre noch bis 2020 gelaufen. Der Stürmer wird seine Arbeit bei den Bayern als Clubkollege der Österreicher David Alaba und Marco Friedl zu Jahresbeginn im Trainingslager von 2. bis 7. Jänner in Katar aufnehmen.

Den französischen Fußball-Teamspieler Kingsley Coman band der FC Bayern unterdessen bis 2023 an sich. Der 21-Jährige sei "ein Spieler mit großem Zukunftspotenzial", sagte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic in einer Clubmitteilung.

Coman war im August 2015 zunächst auf Leihbasis von Juventus Turin zum Club von David Alaba gewechselt. Im April dieses Jahres wurde er dann für weitere 21 Millionen Euro fix bis 2020 verpflichtet.