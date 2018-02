Das katalanische Starensemble kam am Sonntag gegen den Stadtrivalen Espanyol Barcelona lediglich zu einem 1:1. Vor dem Abendspiel des ersten Verfolgers Atletico Madrid führt Barca die Primera Division mit zwölf Punkten Vorsprung an, Titelverteidiger Real Madrid liegt schon 19 Zähler zurück.

Gerard Moreno brachte Gastgeber Espanyol in der 66. Minute in Führung, Gerard Pique (82.) erzielte in der Schlussphase den Ausgleich für den Tabellenführer. Pique verwertete einen Freistoß von Lionel Messi, der erst in der 59. Minute eingewechselt worden war.