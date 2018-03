Iniesta erklärte damals, er wolle bei Barcelona spielen "solange Körper und Geist das erlauben". Er wolle nicht nur zum Auffüllen in der Mannschaft bleiben. An diesen Worten habe sich nichts geändert, betonte der Mittelfeldmann nun. Der mit zwölf Jahren in die Nachwuchsabteilung von Barcelona gewechselte Iniesta spielt seit 2002 für die Profis der Katalanen. Mit dem Club gewann er 30 Titel, darunter viermal die Champions League. Mit Spaniens Nationalteam wurde Iniesta 2010 Weltmeister sowie 2008 und 2012 Europameister.