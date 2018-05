Juve nach 0:0 bei Roma vorzeitig italienischer Meister .

Juventus Turin ist zum siebenten Mal in Folge italienischer Fußball-Meister. Dem Serienchampion reichte am Sonntag in der 37. Serie-A-Runde im Schlager bei der AS Roma ein torloses Remis um den 34. "Scudetto" der Club-Geschichte vorzeitig perfekt zu machen. Für die "Alte Dame" war es zudem der vierte Double-Gewinn in Folge nach dem am Mittwoch ebenfalls in Rom fixierten Coppa-Italia-Erfolg.