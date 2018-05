Juventus vor Gewinn des siebenten "Scudettos" in Folge .

Nach Napolis Ausrutscher in der Vorwoche steht Juventus in der Serie A vor dem nächsten Meisterstück. Am Wochenende könnte der Serienmeister aus Turin den siebenten "Scudetto" in Folge bereits einfahren. Gewinnt Juve am Samstag das Heimspiel gegen Bologna und verliert Napoli am Sonntag zu Hause gegen Torino, ist das Titelrennen in Italiens Fußball-Oberhaus entschieden.