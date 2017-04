Leicester beendete Negativlauf .

Der entthronte englische Fußball-Meister Leicester City hat seine jüngste Durststrecke am Samstag beendet. Mit einem 1:0-Sieg bei West Bromwich Albion machten die "Foxes" einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Diesen nicht mehr erreichen kann Schlusslicht Sunderland. Eine 0:1-Heimniederlage gegen Bournemouth, das zehnte Spiel in Folge ohne Sieg, besiegelte den Abstieg der Nordengländer.