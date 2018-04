"Bei Sabi dürfte es wieder die Schulter sein, die rausgesprungen ist", sagte Trainer Ralph Hasenhüttl nach dem Viertelfinal-Aus in der Fußball-Europa-League durch das 2:5 im Rückspiel am Donnerstagabend bei Olympique Marseille.

Sabitzer, der einen Tag vor der Partie seinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis 2022 verlängert hatte, war in der 59. Minute ausgewechselt worden. Er hatte bereits vor der Winterpause wegen einer Schulterverletzung lange gefehlt. Man könne sich ausrechnen, wie lange das nun dauern werde, meinte Hasenhüttl. Womöglich steht Sabitzer in der Schlussphase der Bundesliga nicht mehr zur Verfügung.

Zudem verletzte sich auch noch Innenverteidiger Dayot Upamecano. Beim 19-jährigen Franzosen habe der Oberschenkel zugemacht. Weitere Details müssen nun die Untersuchungen zeigen. RB tritt am Sonntag in der Meisterschaft bei Werder Bremen an und kämpft als Tabellensechster um die Champions-League-Ränge.