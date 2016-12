Die Reds bezwangen am Silvesterabend das Team von Pep Guardiola zuhause mit 1:0 und bleiben in der englischen Fußball-Meisterschaft Zweiter hinter Chelsea FC. Die Blues erkämpften sich einen 4:2-Sieg gegen Stoke City.

Jürgen-Klopp-Club Liverpool ging gegen Manchester City durch einen Kopfball von Georginio Wijnaldum in Führung (8.). Zunächst kontrollierten die Gastgeber die Partie, aber City hatte vor allem nach der Pause mehr Möglichkeiten. Bei den Gästen gab Sergio Agüero nach einer Vier-Spiele-Sperre sein Comeback. City kann am Sonntag vom Arsenal FC von Rang drei verdrängt werden, der Crystal Palace empfängt. Für Liverpool war es der vierte Sieg in Serie.

Chelsea festigte durch den Erfolg seine Tabellenführung und hat weiter sechs Zähler Vorsprung auf Liverpool. Die Blues gewannen am Samstag mit 4:2 bei Stoke City - Marko Arnautovic fehlte aufgrund seiner Rot-Sperre - und feierten ihren 13. Sieg in Serie. Damit wurde der Rekord von Arsenal aus der Saison 2001/2002 egalisiert.

Gary Cahill (34.), Willian (57./65.) und Diego Costa (85.) trafen für die Gastgeber, Stoke glich durch Bruno Martins Indi (46.) und Peter Crouch (64.) zweimal aus. Chelsea-Coach Antonio Conte sprach von einer "unglaublichen" ersten Saisonhälfte, aber es würde hart werden, in den verbleibenden 19 Spielen so weiterzumachen. "Wir sind als underdog gestartet und nun stehen wir im Rampenlicht. Wir müssen noch härter arbeiten und Spiel für Spiel schauen, dass wir die richtige Lösung finden."

Meister Leicester City gewann 1:0 gegen West Ham United, Christian Fuchs wurde in der 70. Minute eingewechselt. Manchester United verhinderte erst durch zwei Tore in der Schlussphase eine Niederlage. Die Red Devils kamen kurz vor Schluss noch zu einem 2:1 bei Middlesbrough FC. Grant Leadbitter traf für die Gäste (67.), Anthony Martial (85.) und Paul Pogba (87.) drehten die Partie. Es war Uniteds fünfter Ligasieg nacheinander. Als Zuschauer im Stadion saß Sir Alex Ferguson, der seinen 75. Geburtstag feierte.