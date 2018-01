Real Madrid ließ Krise mit 7:1-Kantersieg hinter sich .

Real Madrid ist am Sonntag in der spanischen Fußball-Meisterschaft in eindrucksvoller Manier auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Der Titelverteidiger fertigte Deportivo La Coruna nach Rückstand noch mit 7:1 (2:1) ab. Real hatte davor in der Liga drei Spiele in Folge nicht gewonnen und die Tuchfühlung zu Spitzenreiter FC Barcelona verloren.