Roma gewann Duell von Österreichs Europa-League-Gegnern .

Die AS Roma hat das Duell zweier Gegner von österreichischen Clubs in der Fußball-Europa-League für sich entschieden. Der Hauptstadt-Club, der in einer Woche bei der Austria antritt, gewann am Mittwoch mit 3:1 bei Sassuolo, das ebenfalls am 3. November auf Rapid trifft.